شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الثلاثاء 18- 3- 2025 في صرف الدعم الإضافى لـ10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية خلال رمضان 2025، حيث يتم صرف 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية، لأكثر من 6 أشهر، وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية ضمن مقررات شهر مارس 2025، لأصحاب البطاقات، حيث توفر الوزارة العديد من السلع ضمن المقررات التموينية بما فى ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.