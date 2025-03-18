شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن بعد قليل أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمى النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوى الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق فى إحدى المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

وتتضمن شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.