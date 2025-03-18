شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حى ثان المحلة وتحيله مع مسئولين آخرين للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى سكان شارع منشية البكرى بحى ثان المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائى وعضو تفتيش هندسى بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته فى حضور رئيس الحى وتبين صدور ترخيص مبانى للعقار عام 2024 بإنشاء أرضى و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار أخرى بالمخالفة للترخيص ووجود تقاعس من المسئولين بالحى فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.



وعلى الفور تم التنسيق بين حى ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوى وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع ، كما قام الحى باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن وجارى استكمال إزالة باقى الأدوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق فى المخالفات التى تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية .



وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة فى المنطقة المجاورة للعقار المخالف ، تم رصد عقار آخر فى نفس المنطقة وبفحص أوراقه فى الحى تبين وجود عدد من الأدوار التى يتم بناءها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ، وعلى الفور تم التنسيق بين الحى ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار وجارى المتابعة مع المحافظة والحى لاستكمال الإزالة .



ومن جانبها، أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حى ثان المحلة الكبرى وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التى تم رصدها فى الحى إلى التحقيق.



وأكدت د. منال عوض أنه لا تهاون فى التصدى بكل حسم لأى مبانى مخالفة بالمحافظات ، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التى ترد للوزارة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة فى العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.



كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة فى نطاق عمل حى ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة أى المبانى المخالفة التى تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أى عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.







