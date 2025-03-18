شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بسنغافورة تنظم لقاء مع الجالية بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت السفارة المصرية فى سنغافورة لقاء مع عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى سنغافورة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك فى تقليد سنوى تحرص السفارة على استمراره فى إطار التواصل مع أبناء الجالية المصرية.

وتم خلال اللقاء - الذى حضره نحو ستين من المصريين المقيمين فى سنغافورة وأسرهم - مناقشة القضايا التى تهم أبناء الجالية، وكذلك استعراض الجهود التى تقوم بها الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، بما فى ذلك المبادرات والمؤتمرات التى تعقد لهذا الغرض، وعلى رأسها مؤتمر المصريين فى الخارج المقرر عقده فى أغسطس القادم.