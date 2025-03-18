شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعقد تدريبات للمعلمين ومقيمى سوق العمل بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهنى ومديريات التربية والتعليم بشأن التدريبات الخاصة بمعلمي التعليم الفنى، وبخصوص التحضير لأعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024/ 2025، سيتم عقد تدريب داخل مديريات التربية والتعليم، لمقيمى سوق العمل المستهدفين للمشاركة فى أعمال التقييم النهائى، وذلك خلال الفترة من من 5 أبريل حتى 10أبريل 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم اتحاذ اللازم لتوجيه مدير عام التعليم الفنى بتكليف مسئول التدريب بالتعليم الفني بالمهام التالية:



- تجهيز مقرات التدريب لتنفيذ الأنشطة التدريبية

- أخطاء المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد التدريب

- تسليم المدربين الحقيبة التدريبية.