شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: توعية المعلمين بالهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية، موضحة أنه استمرارا لجهود التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك في مجال توعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يتم عقد لقاء فيديو كونفرانس يوم الأحد 23 مارس الجارى من الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة حضور ومشاركة كل من مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية ورؤساء أقسام التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية ومسئولي التنمية المستدامة بالمدارس

ونص القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .