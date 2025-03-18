شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى يشارك بأعمال الدورة 19 لهيئة تدابير الصحة النباتية بروما والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الحجر الزراعي المصرى بوزارة الزراعة في أعمال الدورة التاسعة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية " الجهة الحاكمة" لقرارات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما بحضور أكثر من 180 دولة في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التواجد الدولي وفتح الأسواق والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية للصحة النباتية و تسهيل حركة التجارة بين الدول والتوافق علي صياغة الرؤي الاستراتيجية الدولية لصحة النبات من خلال مجموعات التخطيط الاستراتيجي.

وخلال الاجتماعات ناقش الحجر الزراعي المصري أهم المعايير والتحديات والفرص المتاحة للاستثمار في مجالات الصحة النباتية المختلفة ، و عقد عدة اجتماعات جانبية مع منظمة وقاية النباتات للشرق الادني NEPPO وكذلك مجلس الصحة النباتية الافريقي.

كما تم عمل اجتماعات علي هامش الهيئة مع عددا من الدول لبحث فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية وتيسير انسياب حركة تلك الصادرات لمختلف الدول وإزالة أية عوائق فنية غير مبررة لتسهيل حركة التجارة .

تجدر الإشارة إلي أنه خلال اليوم الأول للاجتماعات قامت سكرتارية الأتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإطلاق اكاديميه الصحة النباتية للتدريب الالكتروني IPPC Plant Health Campus والتي من خلالها يمكن لفاحصي الحجر الزراعي والمتعاملين بصحة النباتات من الحصول علي الدورات التدريبية اللازمة لتمكينهم من أعمالهم وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ مهام الصحة النباتية المختلفة .

وتستكمل الهيئة أعمالها خلال الأيام القادمة بمناقشة التقارير حول نظم شهادات الصحة النباتية الإلكترونية ePhyto وتقارير مجموعات عمل الحاويات البحرية ومجموعة عمل الصحة الواحدة One health و مقاومة المضادات الحيوية AMR وموقف الآفات الطارئة emerging pests بالإضافة إلي التقارير المالية للمنظمة و تقارير لجنة بناء القدرات وغيرها من التقارير والوثائق ذات الأهمية لمجتمع الصحة النباتية الدولي .

