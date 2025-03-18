شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات للكوادر المرشحة للعمل فى مجالات الزراعة والفنادق بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة لوزارة العمل، اختبارات نظرية للكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة متخصصة في مجالات الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أكد وزير العمل محمد جبران، على أن هذه الفرص الجديدة، عبارة عن 30 فُرصة برواتب تصل إلى 390 دينار شهريًا لكل عامل، وأنها تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة، لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي..

واوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الاختبارات الجديدة، كانت بحضور وفد من الشركة الأردنية، وأن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم عليها منذ أيام، وعند اكتمال العدد المطلوب، جرى الاتصال بالمرشحين لاختبارهم قبل السفر،وذلك في إطار خطة الوزارة نحو تصدير عمالة مؤهلة وماهرة ومدربة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، للحفاظ على استدامتها .

وقالت إن هذه الفرص الجديدة لها شروط ومميزات من بينها، ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين، وأن الراتب الأساسي 390 دينار أردني كل شهر، شاملة منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني، ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني..مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كإجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد، وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي.



