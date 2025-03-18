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معهد التغذية يكشف معلومات هامة عن قمر الدين

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معهد التغذية يكشف معلومات هامة عن قمر الدين

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 18 مارس 2025 09:00 ص

 كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من الفوائد الهامة لقمر الدين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تضمنت الأتى :

- كل 1000 جم يحتوي على 235 سعر حرارى لذلك هو مصدر هام للطاقة

- غني بمضادات الاكسده نظرا لاحتواءه على البيتاكاروتين والفلافونويد وفيتامين 1 و ج

- مقاوم للامساك نظرا لاحتواءه على الألياف

- غني بالبوتاسيوم لذلك يحافظ على صحه القلب و الشرايين
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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