شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف معلومات هامة عن قمر الدين والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من الفوائد الهامة لقمر الدين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تضمنت الأتى :

- كل 1000 جم يحتوي على 235 سعر حرارى لذلك هو مصدر هام للطاقة

- غني بمضادات الاكسده نظرا لاحتواءه على البيتاكاروتين والفلافونويد وفيتامين 1 و ج

- مقاوم للامساك نظرا لاحتواءه على الألياف

- غني بالبوتاسيوم لذلك يحافظ على صحه القلب و الشرايين

