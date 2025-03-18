شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يكشف معلومات هامة عن قمر الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 18 مارس 2025 09:00 ص
كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من الفوائد الهامة لقمر الدين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تضمنت الأتى :
- كل 1000 جم يحتوي على 235 سعر حرارى لذلك هو مصدر هام للطاقة
- غني بمضادات الاكسده نظرا لاحتواءه على البيتاكاروتين والفلافونويد وفيتامين 1 و ج
- مقاوم للامساك نظرا لاحتواءه على الألياف
- غني بالبوتاسيوم لذلك يحافظ على صحه القلب و الشرايين
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