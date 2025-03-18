شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التقديم على فرص عمل في لبنان براتب 500 دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، مساء اليوم الثلاثاء، من تلقى طلبات التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل في شركة بلبنان

وأوضحت الوزارة،:

- الراتب 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، كل شهر.

- جهة العمل توفر سكن مناسب، وتأمين صحي.

- شروط التقديم، هي: الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 الى 40 سنة.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف، من خلال الرابط التالى أضغط هنا

وقد خصصت الوزارة الفترة من الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025، للتقديم.