شكرا لقرائتكم خبر عن 30 معرضًا توفر السلع الأساسية واحتياجات رمضان بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الجيزة، افتتاح 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان"، موزعة على الأحياء والمراكز والقرى والمدن العمرانية الجديدة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية طوال الشهر الكريم بأسعار مخفضة.

وتوفر المعارض، يوميًا، السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والخضروات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

ومن جانبه، وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة انتظام عمل المعارض، لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.

وشدد محافظ الجيزة، على الالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فورى، مؤكدًا تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للمرور على المعارض للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعارض.

وكلف المحافظ، مديرية التموين والتجارة الداخلية، باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وكلف بمواصلة الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق والمخازن لضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وضمان سلامة السلع المطروحة بالأسواق.



