شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

إنتاج محصول البصل الفتيل بالوجه القبلي:حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم.إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف.الفرز والتدريج والتعبئة. إنتاج محصول البصل الفتيل بالوجه البحرىالاستمرار في نقاوة الحشائشإجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي و اللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس.استمرار عمليات الري بانتظامإنتاج البصيلات بالوجه القبليالاستمرار في نقاوة الحشائشإجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي و اللطعة الأرجوانيةانتظام عملية الري لمحصول البصل إنتاج بذور البصل (البصل الروس)إجراء نقاوة الحشائشإجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي و اللطعة الأرجوانيةمنع الرش الحشري لمحصول البصل، البنجر حتى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهارإجراء عملية الري بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الري على الحامي



