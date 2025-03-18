شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فصل الشتاء رسميًا الخميس وبداية الربيع الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى فصل الشتاء رسميًا بعد غدًا الخميس 20 مارس بعدما استمر على مدار 88 يومًا وفقا للحسابات الفلكية ، حيث يبدأ فصل الربيع الجمعة 21 مارس، و يستمر لمدة 92 يوما و 17 ساعة و 35 دقيقة .

وفى يوم الاعتدال الربيعى، تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية (الشمالى والجنوبى) والذي ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وقبل نهاية فصل الشتاء تشهد مصر موجة ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجارى بالتحديد اليوم الثلاثاء .

كما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة مرة أخري خلال الأيام القادمة أقل من 10 درجات لذلك يرجى توخي الحذر من فروق درجات الحرارة العظمى والصغرى، وعدم المبالغة فى تخفيف الملابس.

