شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه للباحث احمد الفشنى توصي بتطبيق معايير الجودة وإرساء روح التعاون بين الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

حصل الباحث أحمد إبراهيم الفشنى على درجه الدكتوراه فى تنمية قيم المسؤلية الاجتماعية بمؤسسات سوق الأوراق المالية في مصر من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات.

وسلطت رسالة دكتوراة الفشنى علي معايير الجودة الشاملة بمؤسسات سوق الأوراق المالية، حيث تهدف الدراسة إلي تحقيق معرفة ملامح وأليات تنمية قيم المسؤلية الاجتماعية ورصد ظواهر هذه المسؤلية وقيمها وسبل وأليات تنمنيتها، إضافة إلى رصد ظواهر الجودة الشاملة والعلاقة بينها وبين تنمية قيم المسؤلية بمؤسسات سوق الأوراق المالية في مصر.

وطالب أحمد الفشنى فى دراسته بضرورة تنمية المسؤلية الاجتماعية فى أسواق الأوراق المالية والبنوك

وضمت لجنة المناقشة والحكم كلا من:

دكتورة أماني محمد عبد العال أستاذ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة المشروعات ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ودكتور: محمد أنور محمد محروس أستاذ علم الاجتماع المتفرغ بجامعة حلوان ، إضافة إلى كلا من دكتور : محمود زكى جابر أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعه حلوان، ودكتور : عبد الناصر سعيد عطايا أستاذ أصول التربية بجامعة الأزهر.