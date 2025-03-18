شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: فصل طالبتين فى واقعة تعدى إحداهما على الأخرى بشفرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم فصل الطالبتين والتحقيق مع مديرة المدرسة في واقعة تعدى طالبة على زميلتها بمدرسة القومية بالسادس من أكتوبر، مما تسبب فى إصابة طالبة بجروح نتج عنها نقلها للمستشفى وحصولها على غرز تجميلية.

وكانت الإدارة التعليمية بأكتوبر حققت فى واقعة تعدى طالبة على زميلتها بمدرسة قومية 6 أكتوبر والتى تتبع الجمعية العامة للمعاهد القومية، مع إرسال مذكرة لإدارة المعاهد القومية حيث أوضحت أن الواقعة حدثت داخل حمام المدرسة بين طالبتين بالصف الأول الثانوي.

وأوضحت أن بداية الواقعة قامت طالبة تدعى ريان بدخول زميلتها سارة داخل الحمام وكان لديها شفرة إزالة الشعر، وتعدت على وجهها ويدها، تم نقل الطالب للمستشفى وحصلت على أكثر من غرزة وسيتم توقيع عقوبة على الطالبتين.