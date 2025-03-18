شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تلوث الهواء يؤدى لوفاة 7 ملايين سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه ما يقرب من 47 مليون شخص يوقعون على دعوة للعمل من أجل هواء نظيف من أجل صحة أفضل

وقالت المنظمة، إنه فى إظهار غير مسبوق للوحدة، وقع أكثر من 47 مليون شخص من العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدافعين عن حقوقهم وممثلي منظمات المجتمع المدني والأفراد في جميع أنحاء العالم على نداء مدوي لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تلوث الهواء وحماية صحة الناس من آثاره المدمرة.

يُعد تلوث الهواء أحد أكبر التهديدات البيئية لصحة الإنسان، ومساهمًا رئيسيًا في تغير المناخ. يموت حوالي 7 ملايين شخص سنويًا بسبب تلوث الهواء، معظمهم بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

سيتم تقديم هذه الدعوة العالمية للعمل، التي تقودها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الدولية، في المؤتمر العالمي الثاني بشأن تلوث الهواء والصحة ، المقرر عقده في قرطاجنة، كولومبيا، في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2025.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أطلق 47 مليون شخص من المجتمع الصحي نداءً واضحًا لاتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة ومدعومة علميًا بشأن تلوث الهواء، ويجب أن تُسمع أصواتهم".

وأضاف: "تدعم منظمة الصحة العالمية الدول حول العالم لتطبيق أدوات قائمة على الأدلة لمعالجة تلوث الهواء والوقاية من الأمراض التي يسببها. وفي مؤتمر منظمة الصحة العالمية الثاني حول تلوث الهواء والصحة في قرطاجنة، نأمل أن نرى التزامات ملموسة من الدول لتطبيق هذه الأدوات وإنقاذ الأرواح".

ويستضيف المؤتمر منظمة الصحة العالمية وحكومة كولومبيا، وسيجمع بين الزعماء السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية لدفع أجندة عالمية للهواء النظيف والتي تعد بفوائد للصحة العامة والاستجابة لتغير المناخ والتنمية المستدامة، على الصعيدين العالمي والمحلي.

إدراكًا للضرر الجسيم الذي يسببه تلوث الهواء، يدعو المجتمع الصحي الحكومات إلى اتخاذ خطوات فورية وطموحة للحد من الانبعاثات، وتطبيق معايير أكثر صرامة لجودة الهواء، والتحول إلى مصادر طاقة أنظف، مما يُحقق فوائد جمة لصحة الناس وكوكب الأرض. وسيكون هذا الموضوع أيضًا محورًا رئيسيًا قبيل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأمراض غير المعدية لعام 2025، حيث سيُدعى قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

حقائق رئيسية..

يؤدي تلوث الهواء في كل من المدن والمناطق الريفية إلى توليد جسيمات دقيقة تؤدي إلى الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة فضلاً عن الحالات الحادة مثل الالتهاب الرئوي.

يتعرض حوالي 2.1 مليار شخص لمستويات خطيرة من تلوث الهواء داخل منازلهم، أثناء استخدامهم النيران أو المواقد الملوثة للطهي.

تُعدّ الأمراض غير المعدية من الأسباب الرئيسية للوفاة، ويرتبط الكثير منها بالتعرض لتلوث الهواء. يُودي وباء الأمراض غير المعدية العالمي بحياة 41 مليون شخص سنويًا. ويُعدّ التصدي لتلوث الهواء استراتيجيةً أساسيةً للحد من عبء الأمراض غير المعدية وتحسين الصحة العالمية.

تتنوع مصادر تلوث الهواء وتختلف باختلاف السياق. وتشمل مصادر التلوث الرئيسية مصادر الطاقة الملوثة المستخدمة في المنازل، وإنتاج الطاقة، والانبعاثات الصناعية، والنقل، والزراعة، والنفايات، بالإضافة إلى المصادر الطبيعية مثل الصحراء والعواصف الترابية وحرائق الغابات.

إن تحسين جودة الهواء من خلال تنفيذ الحلول المعروفة والمتاحة من شأنه أن يمنع الوفيات المبكرة، ويحسن الصحة، ويدفع التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخفف من آثار تغير المناخ.

من المتوقع أن تلتزم الدول خلال المؤتمر باتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك وضع وتطبيق معايير أقوى لجودة الهواء، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لجودة الهواء .

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة العامة والمناطق الاستوائية، الشهر الماضي عن قاعدة بيانات مُحدثة لمعايير جودة الهواء لعام 2025 ، والتي تتضمن الآن بيانات من حوالي 140 دولة، تُبرز جهودها التنظيمية في مجال تلوث الهواء، بهدف حماية الصحة العامة.

قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "مع أن التحدي هائل، إلا أن التقدم ممكن. فقد حسّنت العديد من المدن والبلدان جودة الهواء بشكل ملحوظ من خلال فرض قيود أكثر صرامة على التلوث".

وأضافت: "الهواء النقي ليس امتيازًا، بل هو حق من حقوق الإنسان أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. علينا أن نعمل معًا بشكل عاجل لتوسيع نطاق الانتقال من الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق النقل العام والمستدام، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في المدن، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة للطهي والطاقة الشمسية في مرافق الرعاية الصحية".

ستلعب الالتزامات التي قُطعت في المؤتمر العالمي الثاني المقبل حول تلوث الهواء والصحة، واجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأمراض غير المعدية، دورًا حاسمًا في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة واستدامة للجميع. الآن هو الوقت المناسب لاستجابة النداء وتكثيف الجهود من أجل هواء أنظف في كل مكان.