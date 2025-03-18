شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة دير الأنبا أنطونيوس بالصوم الكبير وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

في تنويه خاص، أعلن دير الأنبا أنطونيوس أنه سيفتح أبوابه خلال إجازة عيد الفطر، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من 31 مارس وحتى 3 أبريل 2025، وذلك لاستقبال الزوار الراغبين في نوال البركة وزيارة الدير خلال العطلة الرسمية.

كما أصدر دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بيانًا بشأن تنظيم مواعيد الزيارة خلال فترة الصوم الكبير، حيث سيتم إغلاق الدير تمامًا أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، على أن تُفتح الأبواب أيام الجمعة والسبت والأحد فقط للزوار ونوال البركة.

فيما أوضح الدير أنه خلال أسبوع الآلام، والذي يبدأ يوم الاثنين 14 أبريل 2025، سيتم إغلاق الدير بالكامل حتى عيد القيامة المجيد يوم الأحد 20 أبريل، وذلك لمنح الرهبان الفرصة الكاملة للخلوة الروحية والصلاة استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة.

يُعتبر الصوم الكبير من أقدس الفترات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يمتد لمدة 55 يومًا، ويشمل مراحل روحية تبدأ بأسبوع الاستعداد، ثم الأربعين المقدسة التي صامها السيد المسيح، وتُختتم بـأسبوع الآلام، الذي يُعد أقدس فترات السنة القبطية. وخلال هذا الزمن المقدس، يحرص الرهبان والراهبات على تكثيف الصلوات والتعبد في هدوء، مما يجعل تنظيم الزيارات في الأديرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على روح الصوم والتأمل.