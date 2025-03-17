أخبار مصر

النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان 1/5
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان 2/5
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان 3/5
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان 4/5
  • النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الإثنين، 17 مارس 2025 10:37 م

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من أعضائها وقياداتها بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك، وموجهًا الشكر لهم لجهودهم في أدائهم لمهام عملهم خلال الفترة الماضية. وخلال حفل الإفطار، شارك أعضاء النيابة العامة في ممارسة بعض الأنشطة ، مشيرًا إلى أن تنظيم الإفطار الجماعي بشهر رمضان يأتي انطلاقًا من حرص على تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أعضاء النيابة العامة.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا