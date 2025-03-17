شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك أعضاء النيابة العامة إفطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من أعضائها وقياداتها بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك، وموجهًا الشكر لهم لجهودهم في أدائهم لمهام عملهم خلال الفترة الماضية. وخلال حفل الإفطار، شارك أعضاء النيابة العامة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن تنظيم الإفطار الجماعي بشهر رمضان يأتي انطلاقًا من حرص على تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أعضاء النيابة العامة.















