شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المفترشين للطريق العام فى منطقة ناهيا ومزلقان بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنظيم حملات مستمرة على مدار اليوم بجميع أحياء ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير حرم آمن لحركة المارة.

وأوضح المحافظ، أن حي بولاق الدكرور شهد اليوم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق، حملة مكبرة بمنطقة ناهيا ومزلقان ناهيا، لرفع كافة الإشغالات عن الطريق العام، مع استمرار شن الحملات ووجود دوريات ليلية لمنع تجدد المخالفات خلال الفترة المسائية.

واطلع المحافظ على نتائج الحملة، التي أسفرت عن رفع نحو 250 حالة إشغال متنوعة، تضمنت عربات مأكولات تعيق حركة المرور وثلاجات واستاندات عرض وكراسي، وترابيزات ومدرجات بضائع وبلدورات لحجز أماكن انتظار المركبات وغيرها من الإشغالات المتنوعة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تحرير المحاضر اللازمة، وفتح الطريق أمام حركة المارة.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار الحملات طوال شهر رمضان المبارك، قبل وبعد الإفطار، لمنع المظاهر السلبية التي تعيق حركة المواطنين.