شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى الداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأزهر الشريف، الداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عامًا، سخَّر فيه وقتَه وجهدَه لخدمة السنة النبوية وعلومها.

وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.