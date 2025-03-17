شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة غارات جوية في سوريا ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة من الغارات الجوية في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، وأخرى تابعة لقوات النظام السوري السابق.

وأوضح جيش الاحتلال - في بيان أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين - أنه تم استهداف عدة مواقع في لبنان، بعد أن زعمت قوات الجيش الإسرائيلي تحديد أماكن عناصر من "حزب الله" وبحوزتهم أسلحة.

وأفاد جيش الاحتلال أيضًا بأنه ينفذ حاليًا غارات جوية على أهداف عسكرية في جنوب سوريا، مبينًا أن المواقع تشمل مقرات ومنشآت أخرى تُستخدَم لتخزين أسلحة ومعدات تابعة للنظام السوري السابق.