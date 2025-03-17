شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن اغتيال العشرات من قادة الحوثي.. وترامب: أي رد يعتبر من إيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لديها القدرة على تحقيق أهدافها ضد الحوثيين في اليمن، دون الحاجة إلى نشر قوات برية على الأرض، معلنا اغتيال العشرات من قادة الجماعة الحوثية.

وقال البنتاجون في بيان اليوم الإثنين: "وصلتنا تقارير عن إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية ومسيرات على جنودنا لكنها لم تكن فعالة، مشيرا إلى أن الأهداف شملت مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات وقدرات تصنيع الأسلحة ومراكز قيادة وتحكم.

بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى من جانب الحوثيين في اليمن، وستواجه عواقب وخيمة.

وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "من الآن فصاعدا، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها خرجت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية وستواجه عواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!

من جانبه زعم عبدالملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، هروب حاملة طائرات أمريكية بعد اشتباكات مع قواته في البحر الأحمر.

وقال في كلمة تليفزيونية له اليوم الإثنين: "حاملة الطائرات الأمريكية بعد الاشتباك مع قواتنا المسلحة المجاهدة هربت إلى أقصى شمال البحر الأحمر إلى مسافة 1300 كلم، والآن نواجه عدوان الأمريكي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه وقطعه الحربية لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر من ذلك".