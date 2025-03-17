شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر في بداية التحسن الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، إن مصر في بداية التحسن الاقتصادي، معقبا : " احنا في بداية التحسن، رغم إن الرقم 7 أو 8 مليار دولار مش بسيط، وزير المالية لما تتكلم معاه يقولك المبلغ دا لو معانا دلوقتي هنعمل حاجات كتير، وهنبقى في ظرف أحسن من كده، والحمد لله، احنا ماشيين وهنستمر بفضل الله، والأحوال هتتحسن بفضل الله وبفضل المصريين وعمل كل المؤسسات، وما تتوقفوش وتنظروا للخلف، ماتبصوش وراكم إلا للعلم وللدرس والفهم عشان ماتتكررش أخطاء، واحنا باصين قدامنا وبنتحرك في كل المجالات بهدوء شديد وتخطيط مدروس وربنا يوفقنا فيه ويطرح البركة، لما دولة رئيس الوزراء بيتكلم، السنتين اللي فاتت كانت الظروف صعبة".

وتابع :" متطمنين طبعا، ومؤسسات الدولة متطمنين طبعا، ولما بقول الجيش و الشرطة مقصدش بيها دول فقط، لكن بعتبرهم في الظروف دي، هم محوري الارتكاز لأمن واستقرار الدولة المصرية، وبنبص على اتجاهات الجنوب، مع السودان وطبعا كلنا متابعين، ومع أهلنا في ليبيا، وحتت تانية كتير، وكل دا له تأثيرات، ولكن بفضل الله احنا في وضع كويس، وبطمن المصريين ودي تالت مرة أقولها، لأني لمست في الشهرين التلاتة اللي فاتوا خوف، وإن يبقى عندنا قلق على بلدنا أمر محمود،