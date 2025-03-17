شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إحنا بخير وبنتحرك بفضل الله بخطوات ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة في الحفل الإفطار السنوي، الذي أقامته القوات المسلحة، إن الـ15 سنة الماضية مرت على مصر بظروف صعبة وإحنا بخير، وبنتحرك بفضل الله بخطوات ثابتة، معقبا: "الحمد لله رب العالمين إحنا بخير وسلام، وبنتحرك بفضل الله سبحانه وتعالى بخطوات ثابتة ومستقرة ومدروسة فى كل المجالات.. وإحنا اتكلمنا في الموضوع دا قبل كده، والدول بتاخد وقت كبير إنه يكون في تخطيط، وربنا يوفق في التخطيط دا، والقائمين عليه بينفذوا، ولكن نتائجه ما بنبانش، وكتير مننا بيتصور إنه بيكون بسرعة، لا بتاخد وقت، خاصة لو كانت المشاكل والظروف الصعبة زى اللى مرت علينا، ومصر في الـ 15 سنة اللي فاتوا، كانت ظروف صعبة أوي، ولما بذكرها ما بقصدش بيها إننا ما ننساش، ونبقى دائما ماسكين ومتشبثين بالواقع اللي ربنا سبحانه وتعالى أفاء علينا بيه، في ظل إن المنطقة والعالم يعاني من حالة صعبة".



وتابع :"يمكن حد يقولي طب ظروف اقتصادية صعبة، أقول له تخيل إن احنا تقريبا بنفقد كل شهر من 800 لـ 900 مليون دولار، مش كل المبلغ دا عشان أكون صادق، لكن 60 أو 70% منه نفقده نتيجة الظروف اللي بتمر بالمنطقة، والتعرض لمجرى الملاحة، ورغم كده، بكلم محافظ البنك المركزي وأقوله أخبارك إيه، لأن المبلغ دا كان دخل مباشر للدولة، ويقول لي الحمد لله إحنا بخير والأمور ماشية كويس، ويمكن من خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا صندوق النقد وافق على الخطة اللي ماشيين بيها في الاجتماع اللي تم، دا مؤشر جيد، وبرضو كلام المحافظ جيد ويطمنا رغم الظروف اللي إحنا فيها ربنا بيساعدنا".