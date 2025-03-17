شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تفعيل تطبيق إلكترونى لحجز جلسات الغسيل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من تفعيل تطبيق للهاتف المحمول " نفرو مصر " يقوم المريض من خلاله بحجز جلسات الغسيل الكلوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، أن منظومة الغسيل الكلوي هي أول ميكنة لعملية حيوية تتم ببث مباشر على المنظومة، يتم من خلالها متابعة جميع جلسات الغسيل الكلوي والعلامات الحيوية للمريض أثناء الجلسة، مشيرًا إلى أهمية المنظومة –أيضًا- في ضمان مكافحة العدوى من خلال تصنيف الماكينات والمرضى والعاملين بحسب الفيروسات وتسجيلهم في المنظومة، ومأمونية المرضى وبياناتهم حيث يتم تسجيل المريض وبدأ الجلسة عبر تقنية التعرف على الوجه، وكذلك تتبع وحوكمة استخدام المستلزمات من مخازن وزارة الصحة إلى عهدة المركز ثم إلى المريض.

ولفت "سعفان" إلى تقنيات التنبيهات والتحذيرات الضرورية بالمنظومة، حيث تزود المنظومة الطاقم الطبي بجميع التنبيهات اللازمة من حيث صحة أوراق المريض وصحة تحليل الفيروسات وصحة الفلتر المستخدم، وإتاحة استخدام المنظومة باستخدام الإنترنت السكلي واللاسلكي، والصحول على فواتير إلكترونية لحظية بمجرد انتهاء الجلسة، فضلاً عن الربط والتكامل مع نفقة الدولة والتأمين الصحي لسهولة المحاسبات المالية، والتأكد من صحة القرارات.

وأضاف، أن المنظومة ساهمت في تغطية مراكز الغسيل الكلوي بجميع المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، حيث تتم مراقبة جميع الجلسات لحظة بلحظة، لضمان حصول المرضى على الوقت الكامل والمثالي لجلسة الغسيل، مما يرفع من كفاءة العلاج ويحسن حياة المرضى، وإجراء مكالمات IVR عشوائية للمرضى بعد كل جلسة، لجمع ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، واستخدام هذه البيانات في تحسين الأداء، ومعاقبة أو مكافأة المراكز بناءً على تلك التقييمات.