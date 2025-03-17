شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيست يرفض حجب الثقة عن حكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية الأصوات حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو

وفي سياق آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه قرر إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك)، رونين بار، وقال إن رئيس الوزراء التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.

تمسك رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك)، رونين بار، ببعض الشروط لإنهاء خدماته مع تأكيدة برفض الاستقالة، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل والإخفاق.