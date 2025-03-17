شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يطلع نائب وزير خارجية روسيا على رؤية مصر لاستقرار الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجاري اليوم السفير سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا المعني بالعلاقات مع الولايات المتحدة والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمنع انتشار السلاح النووي وضبط التسلح.

وقد تم خلال اللقاء بحث تطور العلاقات الروسية الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة وتأثير ذلك من جانب على الوضع في أوكرانيا ومساعي التسوية هناك، ومن جانب آخر على الوضع في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط على ضوء الدور الذي تلعبه روسيا تاريخياً في هذه المنطقة التي تسعى لتحقيق الاستقرار على أساس إرساء العدالة وتحقيق الطموحات المشروعة لشعوب المنطقة في إطار القانون الدولي ومبادئه المعروفة.

وقد إطلع سفير مصر خلال اللقاء على رؤية وتوجهات روسيا وجهودها عبر اتصالاتها في هذا السياق وذلك في إطار التنسيق المصري الروسي الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية، كما أطلع المسؤول الروسي على رؤية مصر وتحركاتها النشطة لتأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.