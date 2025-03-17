شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العشاء الإثنين 17 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالإثنين، 17 مارس 2025 05:00 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الإثنين 17-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ17 من أيام رمضان.
موعد أذان العشاء فى محافظات مصر
- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:21 م
- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:27 م
- موعد أذان العشاء بطنطا 7:23 م
- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:22 م
- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:21 م
- موعد أذان العشاء بأسيوط 7:20 م
- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:17 م
- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:21 م
- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:22 م
- موعد أذان العشاء بقنا 7:13 م
- موعد أذان العشاء بأسوان 7:12 م
- موعد أذان العشاء بمطروح 7:44 م
- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:09 م
- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:18 م
- موعد أذان العشاء بدمياط 7:20 م
- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:08 م
- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:23 م
- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:21 م
- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:23 م
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