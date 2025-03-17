شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: كشف دورى على الأمراض المهنية فى مواقع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، ود. وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، وذلك للتباحث فى بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

واستمع الوزير إلى آخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحى على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية.

وتكثيف الجهود الميدانية، بالاستمرار فى متابعة عمليات الكشف الدورى على الأمراض المزمنة للعاملين فى مواقع العمل، واستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.. وبحث الجانبان تفعيل التنسيق بين " الوزارة"، و"الهيئة"، لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية..والعمل على شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات "الوزارة"، بخدمات التأمين الصحى، الخاصة بإجراء العمليات الجراحية،بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وحضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة العمل،والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.