شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة يحيل 3 من العاملين بإدارة أطفيح للشؤون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

قرر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إحالة ثلاثة من العاملين بديوان إدارة أطفيح التعليمية، إلى الشؤون القانونية، لتقصيرهم وعدم تنفيذ خطوط السير المقررة، مشيرًا إلى أن التقصير لا يغتفر، والرقابة لا تعرف التهاون.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، أجراها، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من المدارس، بدأها بديوان إدارة أطفيح التعليمية، للوقوف على مدى تحقيق الانضباط المدرسي.

وتابع وكيل الوزارة، جولته، بزيارة عددًا من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وحرص وكيل الوزارة، خلال جولته، على زيارة مدارس (الكداية الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري، والكداية الابتدائية الجديدة، والمستقبل للتعليم الأساسي، وأسكر الابتدائية المشتركة، وأبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، وحمدان صديق الإعدادية).

ووجه وكيل الوزارة المدارس بتوثيق سجل الطلاب الضعاف، ووضع خطط علاجية دقيقة، ليكون لكل طالب فرصته في النهوض والتميز، مشددًا على تفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة التقييمات الشهرية.

وكلف بعقد دورات توعوية ضد التنمر، ومحاضرات لترسيخ قيم الولاء والانتماء، ليعلم كل طالب أن العلم الذي ينهله هو جزء من بناء الوطن، وأن الالتزام والتفوق هما خير ما يهدى لمصر.

ونبه على تشديد الرقابة على أمن البوابات المدرسية، مؤكدًا أن لا مكان للتسيب، ولا مجال لتسلل العشوائية إلى بيئة يراد لها أن تكون نموذجًا في الأمان والانضباط.