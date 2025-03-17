شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: استعدادات أمنية ولوجستية على أعلى مستوى لافتتاح المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء عبد الرحمن سكر، ممثلاً لقطاع أمن الجيزة، والعميد ياسر هنداوي، ممثلاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بتحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون يوم 3 يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على الرئيس، ووجه بتشكيل لجنة عليا بشأن استعدادات احتفاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير، بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظى القاهرة والجيزة، ومسئولى الجهات المعنية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الحدث سيكون عالمياً، تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك استعدادات أمنية ولوجستية على أعلى مستوي، بخلاف الاستعدادات الفنية الخاصة بالاحتفاليات.

ووجه رئيس الوزراء، برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى فى المطارات التى ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل البدء فى تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، مُشيراً إلى أنه سيتم العمل فى الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية فى كل هذه المحاور والمسارات، والتأكد من جودة أعمال تنسيق الموقع، والإضاءة، وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتى القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات فى عدد من محافظات الجمهورية، وبالتالى يجب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى.

وخلال الاجتماع، أشار السفير ياسر شعبان، إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين.

وأوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير، أن محطات المترو الثلاث التى فى محيط المتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح، وسيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائرى بهدف تطوير أى منطقة، ومحطات الأتوبيس الترددى ستكون أيضا منتهية فى معظمها أو على الأقل من الخارج.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل موقف احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، بما يشمله من استعدادات جارية فى مطارات الوصول، ومسارات التحرك من وإلى المتحف المصرى الكبير، ووسائل النقل الجماعى المختلفة، فضلاً عن الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وفنادق الإقامة، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وكذا موقف أعمال التطوير فى مطار "سفنكس" خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى ضوء تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء وبعضوية كافة الجهات المعنية لرصد أهم الملاحظات ومتابعة أعمال التطوير بالمطار.

وفى ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه سيتم تحديد مهام مُحددة لكل وزارة وجهة، ومُتابعة موقف تنفيذ تلك المهام بشكل دورى من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما سيكون هناك مُرور ميدانى على مواقع العمل للتأكد من تنفيذ هذه المهام.