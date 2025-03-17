شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن غدًا أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقريرا عن عدد المتقدمات لـ مسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.



