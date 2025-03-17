شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة ينظم تدريبا لفريق العمل بمشروعى "تحويشة" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي، نظم المجلس فعاليات التدريبات لفرق العمل بالمشروع، بالتعاون مع البنك الزراعى المصري وشركة "أي أسواق".

واستهدف البرنامج التدريبى مجموعات مشرفي المحافظات، والمشرفين الميدانيين، والميسرات الماليات بمحافظات سوهاج، المنيا، وبني سويف.

وهدفت التدريبات إلى رفع كفاءة الفرق، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التحديات التي قد تواجههم أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات، أو عند استخدام ماكينات الصراف الآلي في القرى المستهدفة، كما تضمنت التدريبات شرحًا عمليًا لكيفية التعامل مع النسخة المُحدثة من تطبيق "تحويشة"، وتقديم حلول فورية لأي مشكلات قد تطرأ أثناء استخدامه.

وأكد المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس أهمية تطوير نسخ جديدة من التطبيق، مشيرًا إلى دور هذه التحديثات في دعم الميسرات وتسهيل عملهن، كما أكد على ضرورة تمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال المشروعات الخضراء والمبادرات التي تعتمد على سلاسل القيمة، بما يحقق التكامل بين المجموعات المختلفة داخل القرى.

من جانبها، أكدت الأستاذة نشوى مصطفى، القائم بأعمال منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على أهمية هذه التدريبات في دعم فرق العمل وتذليل العقبات التي قد تواجههم ، مشيرة إلى أن التنسيق مع الجهات الشريكة، والاستماع لكافة التحديات المطروحة، يساهم في تعزيز تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.



يعكس هذا التعاون المثمر التزام جميع الأطراف بدعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال توفير الأدوات والمهارات التي تضمن لها حياة كريمة ومستدامة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات الريفية.