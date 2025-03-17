شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالجيزة تطلق سلسلة برامج توعوية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية بمحافظة الجيزة من خلال إطلاق سلسلة من البرامج التوعوية والأنشطة التفاعلية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن تلك البرامج تُلقي الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي؛ بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الطلاب.

وأضاف رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن فريق التوعية بالشركة، أجرى العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بمدارس: نصار الابتدائية والفراعنة الرسمية الإعدادية بنات وأمهات المؤمنين الإعدادية بنات ومحمد سلامة الإعدادية بنين بإدارة الهرم التعليمية، ومدارس: أحمد خالد الحجار بنين ومحمد جمال عبد العزيز الإبتدائية وعثمان أحمد عثمان بإدارة العمرانية التعليمية، ومدرستي الجيزة القومية ومحمد كريم الإبتدائية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومدرسة مصطفی کامل حلمي بشمال الجيزة، ومدرستي الشهيد صالح فخرى الإعدادية بنات والشهيد نصر قاسم بإدارة البدرشين التعليمية.

وفي سياق متصل، شهدت معاهد: "بشتيل الإعدادي، بشتيل الإبتدائي، طه فتح الباب الإعدادي ، طه فتح الباب الإبتدائي، كرداسة الإعدادي، كرداسة الإبتدائي، عثمان معن الإبتدائي، عثمان معن الإعدادي، الأشراف النموذجي بفيصل" تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة للطلاب، في إطار التعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تنوع الأنشطة، لتشمل ندوات للتوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات تحمل عددًا من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية المائية.