شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق العسكري المصري في جمهورية التشيك يقيم حفل إفطار للدبلوماسيين ورموز الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام العقيد هيثم فؤاد، الملحق العسكري المصري في جمهورية التشيك، حفل إفطار رمضاني بحضور نخبة من الدبلوماسيين، ورموز الجالية المصرية في العاصمة براغ، حيث أقيم الحفل داخل مقر السكن لملحق الدفاع المصري، بحضور رسمي وشعبي بارز.

وقد كان علي رأس الحاضرين لحفل الإفطار السفير محمود عفيفي، السفير المصري في جمهورية التشيك، والمستشار أحمد عزام، نائب السفير، وأحمد عبد الهادي قنصل السفارة المصرية بالتشيك.

شارك في الحفل نخبة من أعضاء الجالية المصرية في التشيك، على رأسهم المهندس أيمن علي، وقد غلب على الحفل الطابع المصري الأصيل، واستحضر الحاضرون روح العاشر من رمضان المجيد، وانتصارات الجيش المصري العظيم، في أكتوبر 1973.

وترتبط مصر مع التشيك بعلاقات تاريخية مميزة، ويعود تبادل التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وجمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة، منذ عام 1920، وقد احتفل البلدان بمرور 100 عام من علاقات التعاون الوثيقة، التي تتعدد لمجالات عديدة تشمل الثقافة والاقتصاد والسياسة.