شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة رسالة طمأنة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، على الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتناول وجبة الإفطار مع طلاب وأسر طلاب أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تأتى فى توقيت مهم للغاية وتبعث برسالة بأهمية تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات سواء كانت خارجية أو داخلية، وتعزز من قدرات الأمن القومى المصرى وتعظيم الدور الذى يقوم به رجال وزارة الداخلية لحفظ الأمن والأمان والاستقرار وحماية الوطن من الداخل، وتساهم بشكل كبير فى رفع الروح المعنوية للطلاب.

وقال عيش، فى تصريحات صحفية: رسائل الرئيس خلال زيارة أكاديمية الشرطة تؤكد مساعى الدولة بكافة أجهزتها بذل قصارى جهدها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، وأهمية زيادة الوعى والإدراك الصحيح للأوضاع والتهديدات مع ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومى المصرى والتصدى للشائعات والأفكار الهدامة، خاصة فى ظل التطور الملحوظ الذى تشهده وزارة الداخلية وكافة الأجهزة التابعة لها طوال السنوات السابقة بما فى ذلك تطوير كافة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، مشيرًا إلى أهمية تأكيد الرئيس خلال الزيارة بأنه لا يمكن لأحد المساس بمصر.