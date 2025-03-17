شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: استئناف العمل بـ"المؤسسات العلاجية والتراخيص" وإصدار 250 ترخيصًا بالمقر المؤقت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، أمس الأحد 16 مارس، وعودة تقديم جميع الخدمات الخاصة بها بشكل طبيعي، وذلك في مقرها المؤقت بديوان عام الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.



وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد وجّه بنقل خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.



وأكدت الوزارة أن فرق العمل المختصة اتخذت جميع التدابير لضمان استمرار الخدمات بكفاءة، مشيرةً إلى أنه تم خلال يوم أمس فقط، إصدار 250 ترخيصًا لمزاولة المهنة لكافة أعضاء المهن الطبية، وفق الإجراءات المعتمدة، دون أي تأخير.



وشددت الوزارة على التزامها بضمان تقديم خدمات التراخيص بسلاسة لجميع المتعاملين، في المقر المؤقت بديوان عام الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر.