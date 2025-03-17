شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان توزع مليون كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى توزيع مليون كيلو لحوم دعمًا لغير القادرين في قرى الجمهورية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية والحدودية والتى تشمل "سوهاج ، اسيوط – قنا ، الاقصر ، المنيا ، اسوان ، الفيوم ، بنى سويف ، الجيزة ، كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، البحيرة ، الوادى الجديد ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ومرسى مطروح ،حلايب وشلايتن " .

وقال محمود فؤاد، نائب مدير عام الأورمان عضو االتحالف الزوطنى للعمل الاهلى التنموى ، أن توزيع اللحوم جاء عن طريق فروع الجمعية بالمحافظات وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن توزيع الكراتين يكون تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.



جمعية الأورمان.. توزيع مليون كيلو لحوم دعما للاسر الأولى بالرعاية



وأشار فؤاد إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعايا، حيث على وشك الانتهاء من توزيع عدد 750 ألف كرتونة مواد غذائية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظات.



توزيع مليون كيلو لحوم دعما للأسر الأولى بالرعاية



وأوضح أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظات من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظات وفى القاهرة.



توزيع اللحوم جاء عن طريق فروع الجمعية



يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك .