شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على أمريكا وبريطانيا وفرنسا فى قائمة أكثر الدول ترحيبا بالمغتربين والان مع تفاصيل الخبر

كشف استطلاع رأي عن أكثر دول العالم ترحيبًا بالمغتربين، أن مصر ضمن القائمة متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وجاءت هذه النتيجة من استطلاع أجرته "إنترنيشنز"، وهي دليل للمغتربين، حيث طلب من المقيمين الأجانب في 53 دولة حول العالم تقييم موطنهم الجديد.

وشمل الاستطلاع أسئلة عن حياتهم الاجتماعية، وما إذا كانوا يشعرون بالراحة في وطنهم، ومدى سهولة التأقلم مع الثقافة المحلية، ولطف السكان المحليين.

وجاء فى المرتبة الأولى كوستا ريكا ، تلتها المكسيك ثم الفلبين وبعدها اندونيسيا والبرازيل وتايلاند وبنما وكولومبيا وكينيا واليونان وإسبانيا وعمان وفيتنام.

وتفوقت مصر على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والهند والنرويج وألمانيا وكندا والتشيك والنمسا وفنلندا والنرويج والسويد والمجر.