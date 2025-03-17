شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر دول العالم تمتعا بسطوع الشمس.. ميرور تتغنى بمصر: وجهة سياحية مثالية والان مع تفاصيل الخبر

تغنت صحيفة "ميرور" البريطانية بطقس مصر المشمس لا سيما فى الفصول الباردة، وقالت إنها أكثر دول العالم تمتعا بالشمس مما يجعلها الوجهة المثالية على مدار العام لمن يبحثون عن ملاذ من طقس المملكة المتحدة الكئيب.

وقالت إنه بينما ننتظر البريطانيون بفارغ الصبر حلول الربيع، قد لا تكفي مستويات سطوع الشمس في المملكة المتحدة لبعض الباحثين عن الوجهات الدافئة المفعمة بالحياة، لا سيما وأن المملكة المتحدة تُعدّ من أقل دول العالم تمتعا بالشمس.

وتُوّجت مصر كأكثر بقعة تشمسًا في العالم، حيث يستمتع سكانها بـ 3756.4 ساعة من أشعة الشمس سنويًا. وهذا لا يقتصر على الأشهر المشمسة تقليديًا؛ بل حتى في فبراير، تتمتع البلاد بـ 257.5 ساعة من أشعة الشمس.

وتفخر مصر بالعديد من المدن التي تستحق الاستكشاف، بما في ذلك عاصمتها القاهرة، الواقعة على ضفاف نهر النيل.

ويمكن للزوار استكشاف متحف الآثار المصرية والمتحف الوطني للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من المساجد والكنائس الجميلة.

وعلى بُعد خطوات من القاهرة، تقع الجيزة، موطن أهرامات الجيزة الشهيرة وأبو الهول.

ومن المدن الأخرى التي ينبغى زيارتها الأقصر، حيث ستجد وادي الملوك ومقبرة الملك توت عنخ آمون، ومدينة الإسكندرية الساحلية، التي تُعرف غالبًا بـ"لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط".

وتتصدر مصر قائمة أكثر دول العالم تمتعا بالشمس، تليها ناميبيا في المرتبة الثانية، ثم السودان في المرتبة الثالثة. مع ذلك، تغيب المملكة المتحدة بشكل ملحوظ عن هذه القائمة، حيث تحتل المرتبة الخامسة بين أقل دول العالم تشمسًا.