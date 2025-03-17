شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.