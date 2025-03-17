شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات لوزير الخارجية بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة حول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنسيق المواقف للدفع بالخطة العربية - الإسلامية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، وتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة التى عقدت بالقاهرة فى ٤ مارس، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة فى ٧ مارس، أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وتشمل: السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا واندونيسيا.

تناولت اتصالات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف الدولية بهدف العمل علي حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة، والعمل علي تنفيذ باقي مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة والاجتماع الوزاري الإسلامي الطاريء في جدة، فضلا عن التحضير الجيد وحشد الدعم لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.