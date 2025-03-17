شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 18 مارس 2025 الموافق 18 رمضان، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 22

الصغرى 14

مطروح

العظمى 22 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 20 درجة