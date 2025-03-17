شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الوزراء المعنيين .

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى اجتماع للجنة مؤخرا على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.