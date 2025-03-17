شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. العظمى بالقاهرة تتخطى 34 درجة على القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنه من المتوقع اليوم أن تتخطى العظمى على القاهرة 34 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ️ ويبدأ من الغد الثلاثاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة ومن الأربعاء يطرأ انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة لتعود الأجواء معتدلة نهاراً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 34 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 15

مطروح

العظمى 25 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 18

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 20

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 21 درجة