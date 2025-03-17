شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العصر الإثنين 17 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العصر، اليوم الإثنين 17-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 17 من أيام رمضان.

موعد أذان العصر فى محافظات مصر

- موعد أذان العصر بالقاهرة 3:29 م

- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:34 م

- موعد أذان العصر بطنطا 3:30 م

- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:29 م

- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:28 م

- موعد أذان العصر بأسيوط 3:30 م

- موعد أذان العصر بسوهاج 3:27 م

- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:30 م

- موعد أذان العصر بالمنيا 3:31 م

- موعد أذان العصر بقنا 3:24 م

- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م

- موعد أذان العصر بمطروح 3:52 م

- موعد أذان العصر بالغردقة 3:19 م

- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:25 م

- موعد أذان العصر بدمياط 3:27 م

- موعد أذان العصر بشرم الشيخ 3:17 م

- موعد أذان العصر بالفيوم 3:31 م

- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:28 م



