شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة يكرم 25 فائزا من أبناء الأعضاء بمسابقة حفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مسابقة القرآن الكريم التى نظمها الاتحاد المحلى لـ نقابات عمال الجيزة، برئاسة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام، وبإشراف المنطقة الأزهرية بالجيزة عن فوز 25 متسابقا من بين 80 تقدموا للمسابقة من بين أبناء النقابيين والعاملين فى 27 نقابة تابعة للاتحاد بالجيزة.

أعد المسابقة نواب وأعضاء رئيس الاتحاد ولجنة التثقيف والتدريب منهم: عبد الرحمن معوض وفيفي زياده ووليد عبد القوي، وسامي عبد السميع ومحمد ابراهيم وشريف الظاهر ووليد هليل وسامية حسانين، وصباح منصور وصالح عزت ونحمده عبد العزيز ونعمات عبد الحفيظ وحسين شاهين، فيما شارك فى فعالياتها سيد زغلول أمين الغرفة التجارية بالجيزة.

وأجرى اختبارات المسابقة من المنطقة الأزهرية بالجيزة: الدكتور مجدي علي عبدالمجيد مدير شئون القرآن، والشيخ علي حسن عبداللطيف مدير عام، والدكتور محسن محمد جاد موجه شئون القرآن والقراءات والشيخ عماد محمد حسن موجه شئون القرآن.

وقد حصدت الفتيات المراكز الأولى متفوقة على البنين، الفائزون هم:

1- حبيبه علي سعيد علي.

2- اسماء احمد حنفي محمد.

3- مريم سعيد عبد النبي

4- روان علي شافعي

5- شيماء شريف محمد

6- رضوي علي شافعي

7- يوسف محمود محمد

8- ادم علاء مرزوق عبده

9- خديجه محمد جميل

10- فاطمه شريف شعبان

11- رهف محمد فهمي

12- فهمي محمد فهمي

13- اسماء محمود محمد

14- عمر محمد ابو الفتوح

15- كريم رمضان عبد العليم

16- ياسين حسام حلي

17- شروق شريف محمد

18- فتحي محمد فتحي

19- محمود علاء مرزوق

20- جنه محمد جميل

21- زياد علي سعيد

22- ساره عبد العزيز محمد

23- شيماء سعيد عبد النبي

24- ايات كرم سعيد

25- جنة وليد الطوخي

وأوضح رئيس اتحاد عمال الجيزة، أن الفائزين حصلوا على جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى درع اتحاد عمال الحيزة تكريما لهم.