شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى: 70 كلية فى تخصصنا وزيادة أعدادها يحدث بطالة بين الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

خاطب الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، بشأن كثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي لما لها من تأثير سلبى على الطالب أو الخريج الباحث عن مستقبله، لإسهاب كليات العلاج الطبيعي الجديدة وغلق الكليات الجديدة التي لا تتوافر فيها الشروط وأدناها وجود اكتمال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح النقيب، فى مذكرته، أن سابقا وبناء على طلب النقابة العامة للعلاج الطبيعي بوقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة مشفوعة برؤية تحليلية مستقبلية لاحتياجات سوق العمل طبقاً للمعايير الدولية، استجابت لجنة قطاع العلاج الطبيعي بـ المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب النقابة العامة للعلاج الطبيعي وأصدرت قرارها بالكف عن زيادة كليات العلاج الطبيعي الخاصة وقد تجاوز عددها تقريباً أكثر من (70) كلية ما بين ( حكومية - أهلية - خاصة وغيرها، الأمر الذي أصبح يؤثر سلباً بشكل رهيب على سوق العمل المحلي من بطالة شديدة بخلاف عدم القدرة على الخراج خريج متميز لندرة أعضاء هيئة التدريس لتغطية العملية التعليمية، وهذا لا يليق بمكانة مصر ومواكبة العصر.

وأضاف: أن جميع الدول العربية والخليجية وغيرها لديهم برامج علاج طبيعي لأبناء وطنهم وأصبحوا لا حاجة إليهم من خريجي الجامعات المصرية للتوظيف، وإننا نأسف لعدم استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكف عن هذا الإسهاب وأعتقد أنها رؤية استراتيجية خاطئة لأننا أهل الخبرة والاختصاص وجب استشاراتنا طبقاً للدستور المصري وأدرى بشعابنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وطالب الدكتور سامى سعد، بدعوة نقباء النقابات الطبية "الأطباء البشريين- العلاج الطبيعي –أطباء الأسنان- الصيادلة- التمريض"، وذلك لتدارس هذا الأمر الخطير ووضع سبل الحل لهذه المشكلة التي سوف تسبب بطالة حادة والتي تؤرق أولياء الأمور.