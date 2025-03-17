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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 17 -3-2025 بمنافذ وزارة التموين

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 17 -3-2025 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 17 مارس 2025 12:11 م

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كميات كبيرة من  السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الاثنين 18- 3- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدات استقرارا اليوم.

الطماطم 6 جنيهات

البصل 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس  10جنيهات.

الجزر 12 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.

الكوسة بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

الفلفل الألوان بـ80 جنيها .

الليمون بـ 75 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 28 جنيها.

الموز البلدي بـ 32 جنيها.

الفراولة بـ45 جنيها.

الجوافة بـ35 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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