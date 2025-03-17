شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 17 -3-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالإثنين، 17 مارس 2025 12:11 م
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الاثنين 18- 3- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدات استقرارا اليوم.
الطماطم 6 جنيهات
البصل 20 جنيها .
البطاطس 10جنيهات.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 15 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.
الكوسة بـ 13 جنيها.
الباذنجان العروس 18.5 جنيه.
الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
الفلفل الألوان بـ80 جنيها .
الليمون بـ 75 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 28 جنيها.
الموز البلدي بـ 32 جنيها.
الفراولة بـ45 جنيها.
الجوافة بـ35 جنيها.
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