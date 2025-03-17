شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الإسهال؟​ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات التعامل مع الإسهال ونصحت بالتالى:

- اشرب السوائل بانتظام: مثل الماء والعصائر والشوربة لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.​

- تناول الأطعمة قليلة الألياف: مثل الموز، والأرز الأبيض، وعصير التفاح والعيش المحمص.​

- تجنب الأطعمة والمشروبات اللي تسبب الغازات: مثل الأطعمة الدسمة وكثيرة التوابل، ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية. ​

- استخدم العقاقير: مثل اللوبراميد للمساعدة في تقليل عدد مرات إخراج البراز المائي بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.​

- تناول البروبيوتيك: وهي بكتيريا حية تساعد على استعادة التوازن الصحي للجهاز المعوي عن طريق زيادة مستوى البكتيريا الجيدة، وقد يتوفر البروبيوتيك في الزبادي.​

- قد يصف الطبيب المعالج محاليل معالجة الجفاف للتعامل مع الإسهال في الأطفال.​