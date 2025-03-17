شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الإسهال؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلامالإثنين، 17 مارس 2025 11:52 ص
كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات التعامل مع الإسهال ونصحت بالتالى:
- اشرب السوائل بانتظام: مثل الماء والعصائر والشوربة لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.
- تناول الأطعمة قليلة الألياف: مثل الموز، والأرز الأبيض، وعصير التفاح والعيش المحمص.
- تجنب الأطعمة والمشروبات اللي تسبب الغازات: مثل الأطعمة الدسمة وكثيرة التوابل، ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية.
- استخدم العقاقير: مثل اللوبراميد للمساعدة في تقليل عدد مرات إخراج البراز المائي بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- تناول البروبيوتيك: وهي بكتيريا حية تساعد على استعادة التوازن الصحي للجهاز المعوي عن طريق زيادة مستوى البكتيريا الجيدة، وقد يتوفر البروبيوتيك في الزبادي.
- قد يصف الطبيب المعالج محاليل معالجة الجفاف للتعامل مع الإسهال في الأطفال.
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